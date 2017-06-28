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Паркин: надеемся, что РУСАДА будет тестировать россиян на мемориале Знаменских

28 июня 2017, среда. 10:00. Другие

Исполнительный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики Александр Паркин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) допустить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) к тестированию и планированию допинг-проб под наблюдением Британского антидопингового агентства.

«Для лёгкой атлетики это важный шаг, поскольку это один из критериев восстановления ВФЛА. Мы надеемся на эффективную работу РУСАДА, увеличение пула тестирования РУСАДА, а также надеемся на то, что будет браться достаточное количество проб для того, чтобы спортсмены были тестированы и международные сообщества были уверены в чистоте наших спортсменов. Но главный критерий для нейтральных спортсменов — наличие тестирования. Но я думаю, что не успеют физически рассмотреть заявки тех, кто не находится в пуле тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Приедут ли представители РУСАДА на мемориал Знаменских? Нас не ставят в известность, но мы готовим комнаты, оборудование, ждём и надеемся на то, что будут тестировать", — цитирует Паркина «Р-Спорт».

Мемориал Знаменских пройдёт в Жуковском 1-2 июля.

ВАДА разрешило РУСАДА проводить тестирование проб под надзором UKAD
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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28 июня 2017, среда
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