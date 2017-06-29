Процессом создания ГК «Зенит» будет руководить вице-премьер РФ Рогозин

Президент Федерации гандбола России Серегй Шишкарёв сообщил, что процессом соглашения между футбольным клубом «Зенит» и «Газпромом» по созданию гандбольной команды займется вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.



«Сейчас идёт много информационного фона, информация небезосновательна, она родилась не на пустом месте. Во время матча мужской сборной России со Швецией в Санкт-Петербурге я разговаривал на эту тему с уважаемыми людьми. Мы будем обсуждать эту тему с Дмитрием Олеговичем Рогозиным, думаю, что он максимально включится в процесс по созданию гандбольного «Зенита» и поможет нам добиться соглашения. Желание «Зенита» создать гранд европейского спорта по примеру «Барселоны», «ПСЖ» я могу только приветствовать. В прошлом сезоне я побывал на «Финале четырёх» Лиги чемпионов, где участвовала «Барселона», видел, как 5 тыс. испанских болельщиков пришли на гандбольный матч в футболках Лионеля Месси. Это говорит о том, что это единая аудитория болельщиков, которую можно привлекать и на гандбольные матчи», — приводит слова Шишкарёва официальный сайт ФГР.