Путин поздравил Храмцова с победой на ЧМ по тхэквондо

Президент РФ Владимир Путин поздравил Максима Храмцова с победой на чемпионате мира по тхэквондо в весовой категории до 74 кг, которую тот одержал на турнире в южнокорейском Мучжу.



«Уважаемый Максим Сергеевич! От души поздравляю вас с победой. Вы достойно выступили в корейском Мучжу, одолели опытных, титулованных соперников, стали первым чемпионом мира в отечественной истории мужского тхэквондо в весовой категории до 74 килограммов. Ваш триумф — значимый вклад в развитие российской школы единоборств. Желаю вам новых спортивных достижений и удачи», — говорится на официальном сайте Кремля.