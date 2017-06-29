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Непомнящий одержал одну победу во второй день турнира в Бельгии

29 июня 2017, четверг. 20:32. Другие

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу над армянином Левоном Ароняном, потерпел поражение от украинца Василия Иванчука и сыграл вничью со своим соотечественником Владимира Крамника во второй день соревнований по быстрым шахматам на этапе Гран-тура в Бельгии.

После шести туров в таблице лидирует американец Уэсли Со, набравший 10 очков. В активе Непомнящего семь баллов, а Крамник набрал четыре.

Шахматы. Этап Гран-тура. Бельгия
Быстрые шахматы. После шести туров

1. Уэсли Со (США) — 10.
2-3. Магнус Карлсен (Норвегия), Максим Вашье-Лавграв (Франция) — по 8.
4-5. Ян Непомнящий (Россия), Аниш Гири (Нидерланды) — по 7.
6. Левон Аронян (Армения) — 6.
7-8. Вигванатан Ананд (Индия), Василий Иванчук (Украина) — по 5.
9. Владимир Крамник (Россия) — 4.
10. Баадур Джобава (Грузия) — 0.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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