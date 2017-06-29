Непомнящий одержал одну победу во второй день турнира в Бельгии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу над армянином Левоном Ароняном, потерпел поражение от украинца Василия Иванчука и сыграл вничью со своим соотечественником Владимира Крамника во второй день соревнований по быстрым шахматам на этапе Гран-тура в Бельгии.



После шести туров в таблице лидирует американец Уэсли Со, набравший 10 очков. В активе Непомнящего семь баллов, а Крамник набрал четыре.



Шахматы. Этап Гран-тура. Бельгия

Быстрые шахматы. После шести туров



1. Уэсли Со (США) — 10.

2-3. Магнус Карлсен (Норвегия), Максим Вашье-Лавграв (Франция) — по 8.

4-5. Ян Непомнящий (Россия), Аниш Гири (Нидерланды) — по 7.

6. Левон Аронян (Армения) — 6.

7-8. Вигванатан Ананд (Индия), Василий Иванчук (Украина) — по 5.

9. Владимир Крамник (Россия) — 4.

10. Баадур Джобава (Грузия) — 0.