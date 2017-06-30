МФК «Динамо» объявил о расставании с главным тренером Алекберовым

Мини-футбольный клуб «Динамо» (Московская область) объявил о расставании с главным тренером Темуром Алекберовым. Трудовое соглашение наставника команды не будет продлено на следующий сезон, сообщает официальный сайт клуба.



Алекберов возглавлял команду на протяжении двух лет. За это время «Динамо» дважды выиграло золотые медали чемпионов России и стало обладателем Суперкубка.



«Мини-футбольный клуб «Динамо» благодарит Темура Садраддиновича за его честный труд, профессиональное отношение к делу и большой вклад в победы команды и желает ему дальнейших успехов в карьере!» — говорится в сообщении.