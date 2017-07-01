FEI дисквалифицировала двух всадников за допинг, обнаруженный у их лошадей

Международная федерация конного спорта вынесла окончательные решения по двум допинговым делам. Бельгийка Эвелин Стоффел была дисквалифицирована на 15 месяцев за обнаружение в организме её лошади Хукуми Джи опиоидного анальгетика О-Дезметила-Трамадола. Положительный допинг-тест был взят 4 сентября 2015 года на соревнованиях в Виртоне, сообщает Inside the Games.

Мексиканец Андрес Арозарене дисквалифицирован на 6 месяцев. 14 октября у его лошади Ля Пети Флёр был взят положительный тест на пироксикам. При этом наказание Арозарене вступило в силу 20 декабря 2016 года, так что его окончание состоялось до вынесения окончательного решения.