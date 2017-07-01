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Ефимова с лучшим временем вышла в финал чемпионата Франции на 100 м брассом

1 июля 2017, суббота. 15:06. Другие

В Шартре 1 июля стартовал открытый чемпионат Франции по плаванию. Трёхкратная медалистка Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира россиянка Юлия Ефимова показала лучший результат (1.07,90) в предварительных заплывах на дистанции 100 метров брассом. Кроме того, Юлия вышла в финал в комплексном плавании на 200 м с восьмым временем (2.16,17).

У мужчин в финал на дистанции 50 метров брассом пробились россияне Андрей Николаев и Данила Доленко, показавшие второй и шестой результаты соответственно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Юлия Ефимова
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1 июля 2017, суббота
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