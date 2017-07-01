Ефимова с лучшим временем вышла в финал чемпионата Франции на 100 м брассом

В Шартре 1 июля стартовал открытый чемпионат Франции по плаванию. Трёхкратная медалистка Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира россиянка Юлия Ефимова показала лучший результат (1.07,90) в предварительных заплывах на дистанции 100 метров брассом. Кроме того, Юлия вышла в финал в комплексном плавании на 200 м с восьмым временем (2.16,17).

У мужчин в финал на дистанции 50 метров брассом пробились россияне Андрей Николаев и Данила Доленко, показавшие второй и шестой результаты соответственно.