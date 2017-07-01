Россияне выиграли все 3 матча в группе на этапе европейского Гран-при по регби-7

Мужская сборная России без поражений прошла групповую стадию третьего этапа европейской серии Гран-при по регби-7 в Клермон-Ферране. В первой встрече россияне разгромили команду Польши со счётом 41:0, затем в упорной борьбе взяли верх над французами — 39:7, а в заключительном матче оказались сильнее регбистов из Англии.

Таким образом, сборная России пробилась в плей-офф с первого места.

Регби-7. Мужчины. Европейская серия Гран-при. Клермон-Ферран, Франция

Группа А

Россия — Польша — 41:0 (15:0)

Россия — Франция — 17:14 (10:7)

Россия — Англия — 39:7 (20:0).