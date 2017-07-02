Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Денисов завоевал серебро этапа Гран-при по дзюдо, у Занкишева и Волкова — бронза

2 июля 2017, воскресенье. 14:47. Другие

В Хух-Хото (Китай) завершился этап Гран-при по дзюдо. Россиянин Кирилл Денисов занял второе место в весе до 100 кг, уступив в финале японцу Рюносуке Хаге. Бронзу в этой категории завоевал ещё один представитель России Казбек Занкишев. В весе свыше 100 кг бронзовая награда в активе Андрея Волкова.

Дзюдо. Турнир Гран-при. Хух-Хото, Китай

Мужчины

Весовая категория до 100 кг
1. Рюносуке Хага (Япония).
2. Кирилл Денисов (Россия).
3. Казбек Занкишиев (Россия).
3. Йоаким Дварби (Швеция).

Весовая категория свыше 100 кг
1. Лукаш Крпалек (Чехия).
2. Дуренбаяр Улзибаяр (Монголия).
3. Андрей Волков (Россия).
3. Сунмин Ким (Южная Корея)…
7. Антон Кривобоков (Россия).

Женщины

Весовая категория до 78 кг
1. Бернадет Граф (Австрия).
2. Карен Стевенсон (Нидерланды).
3. Чжеонгюн Ли (Южная Корея).
3. Руика Сато (Япония).
5. Александра Бабинцева (Россия)…
9-13. Антонина Шмелёва (Россия).

Весовая категория свыше 78 кг
1. Ми Чжин Хан (Южная Корея).
2. Елизавета Каланина (Украина).
3. Мунхтуя Баттулга (Монголия).
3. Сара Ямамото (Япония).
5. Мария Шекерова (Россия).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Кирилл Денисов
Новости. Другие
2 июля 2017, воскресенье
15:45 Сборная России по регби-7 вышла в финал этапа европейского Гран-при во Франции
14:56 Ефимова вышла в финалы чемпионата Франции на дистанциях 50 и 200 м брассом
14:47 Денисов завоевал серебро этапа Гран-при по дзюдо, у Занкишева и Волкова — бронза
13:30 Шубенков: я всё равно довольный, в забеге 13,09 было
12:59 Хусен Халмурзаев выиграл этап Гран-при по дзюдо в Китае
12:02 Оганян — чемпион Европы по греко-римской борьбе среди юниоров в весе до 74 кг
11:54 Россияне вышли в полуфинал этапа европейского Гран-при по регби-7 во Франции
11:31 Чемпион мира по тхэквондо Храмцов: всегда хотел выступать на Олимпийских играх
10:59 Пятиборцы Баранов и Хамппу — 10-е в смешанной эстафете на юниорском ЧМ в Испании
09:52 Томас: сам удивлён, что смог выиграть этап «Тур де Франс» после всех неудач
00:29 Команда зимних видов спорта выиграла футбольный матч в рамках Олимпийского дня
1 июля 2017, суббота
23:50 Вальверде сломал коленную чашечку в результате падения на «Тур де Франс»
23:35 ИААФ регламентировала участие нейтральных спортсменов в ЧМ по лёгкой атлетике
23:22 Меньков выиграл мемориал Знаменских с лучшим результатом сезона в Европе
23:08 Капитан «Родины»: нужно начать с малого — хотя бы команду сохранить
23:00 Шубенков стал четвёртым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже
22:12 Ковалёва: за допинг надо дисквалифицировать и лишать наград
21:35 Карлсен догнал Со после 1-го круга блиц-турнира Grand Chess Tour в Лёвене
21:09 Пловчиха Ефимова выиграла 100 м брассом на Открытом чемпионате Франции
20:39 Колесников завоевал два золота на ЧЕ по плаванию среди юниоров
20:09 Томас выиграл первый этап «Тур де Франс», Вальверде сошёл
18:22 Фокеев был точнее Мосина в финале ЧР в дабл-трапе
17:43 Триатлонистка Абросимова завоевала серебро этапа Кубка Европы в Нидерландах
16:57 Россияне выиграли все 3 матча в группе на этапе европейского Гран-при по регби-7
15:48 Мустафина: все мои планы связаны с семьёй, в тренировочный зал ходить не начала
15:06 Ефимова с лучшим временем вышла в финал чемпионата Франции на 100 м брассом
14:44 Хубецов завоевал серебро этапа Гран-при по дзюдо в Китае, у Лаппинагова бронза
14:00 Российские ватерполистки проиграли Италии на турнире в Португалете
13:03 Ярцев — бронзовый призёр этапа Гран-при по дзюдо в весе до 73 кг
12:54 Мутко: сейчас процент найденных положительных проб ниже, чем при прежней системе
11:47 Видеообзор первых дней второго этапа регаты RC44 Championship Tour в Италии
11:38 Россиянки заняли весь пьедестал в лазании на скорость на ЧЕ в Италии
11:06 Сотникова: больше ни слова не скажу о том, собираюсь ли кататься дальше
11:03 FEI дисквалифицировала двух всадников за допинг, обнаруженный у их лошадей
10:23 Мустафа: если турнир проходит в Германии, то ИГФ может немного расслабиться
04:52 Тихонов: слова Резцовой о том, что тренеры спали с биатлонистками, — враньё
00:58 Загитова: в новом сезоне я вновь предстану в образе Китри из «Дон Кихота»
00:09 «Чеховские медведи» узнали соперников по группе Лиги чемпионов
00:03 «Ростов-Дон» сыграет в группе с действующим победителем ЛЧ
30 июня 2017, пятница
23:53 Кузнецова завоевала золото чемпионата Европы по борьбе среди юниорок
23:44 Пятиборцы Тарасов и Зуев стали чемпионами Европы среди юниоров в эстафете
22:24 Николаев и Некрасова первенствовали на ЧЕ по прыжкам в воду среди юниоров
22:13 Велогонщик Уиггинс намерен завоевать своё шестое олимпийское золото в гребле
21:44 Российские пловцы завоевали пять медалей в 3-й день ЧЕ среди юниоров
21:31 Со выиграл рапид на этапе Grand Chess Tour, Крамник и Непомнящий делят 5-е место
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Ждёте ли вы возвращения Юлии Липницкой в сборную России?
Архив →
© championat.com, 2000–2017