Денисов завоевал серебро этапа Гран-при по дзюдо, у Занкишева и Волкова — бронза

В Хух-Хото (Китай) завершился этап Гран-при по дзюдо. Россиянин Кирилл Денисов занял второе место в весе до 100 кг, уступив в финале японцу Рюносуке Хаге. Бронзу в этой категории завоевал ещё один представитель России Казбек Занкишев. В весе свыше 100 кг бронзовая награда в активе Андрея Волкова.

Дзюдо. Турнир Гран-при. Хух-Хото, Китай



Мужчины

Весовая категория до 100 кг

1. Рюносуке Хага (Япония).

2. Кирилл Денисов (Россия).

3. Казбек Занкишиев (Россия).

3. Йоаким Дварби (Швеция).



Весовая категория свыше 100 кг

1. Лукаш Крпалек (Чехия).

2. Дуренбаяр Улзибаяр (Монголия).

3. Андрей Волков (Россия).

3. Сунмин Ким (Южная Корея)…

7. Антон Кривобоков (Россия).



Женщины



Весовая категория до 78 кг

1. Бернадет Граф (Австрия).

2. Карен Стевенсон (Нидерланды).

3. Чжеонгюн Ли (Южная Корея).

3. Руика Сато (Япония).

5. Александра Бабинцева (Россия)…

9-13. Антонина Шмелёва (Россия).



Весовая категория свыше 78 кг

1. Ми Чжин Хан (Южная Корея).

2. Елизавета Каланина (Украина).

3. Мунхтуя Баттулга (Монголия).

3. Сара Ямамото (Япония).

5. Мария Шекерова (Россия).