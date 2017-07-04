Саган дисквалифицирован с «Тур де Франс» за инцидент с Кэвендишем

Жюри веломногодневки Гранд-тура «Тур де Франс» приняло решение о дисквалификации словака Петера Сагана за инцидент на четвёртом этапе соревнований. На финишной прямой Петер стал виновником падения британца Марка Кэвендиша, толкнув его локтем в ограждение.

«Мы решили дисквалифицировать Петера Сагана после его опасного поведения на финише четвёртого этапа, когда он поставил под угрозу здоровье нескольких гонщиков, включая Марка Кэвендиша», — приводит слова главы жюри «Тур де Франс» Филиппа Марьена АР.

Саган ударил локтем Кэвендиша на финишной прямой четвёртого этапа «Тур де Франс»

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