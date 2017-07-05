Шубенков: бег без помех, отличный результат. Спасибо, Венгрия

Россиянин Сергей Шубенков, ставший вторым в беге на 110 метров с барьерами на соревнованиях по лёгкой атлетике в Секешфехерваре, признался, что остался доволен выступлением.

«Прекрасная погода, бег без помех, отличный лучший результат по сезону – 13,01. Спасибо, Венгрия», — написал Сергей в своём блоге в сети «Инстаграм».

Шубенков стал вторым в беге на 110 м с барьерами на турнире в Венгрии

Сергей, выступавший под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, уступил только олимпийскому чемпиону Омару Маклеоду с Ямайки.

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