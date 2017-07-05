Аникина: Самаранч сказал: «Вряд ли Сочи победит. Скорее, Игры получит Зальцбург»

Председатель правления заявочного комитета «Сочи-2014» Елена Аникина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Слюсаренко рассказала, как проходила борьба за право проведения Игр-2014, и призналась, что бывший глава МОК Хуан-Антонио Самаранч в победу Сочи не верил.

«Помню, у нас была встреча с Хуаном-Антонио Самаранчем, который хоть к тому моменту уже не являлся президентом МОК, но имел колоссальное влияние на все процессы. Он всегда максимально благожелательно относился к нашей стране, и нам было важно знать его мнение. Самаранч тогда сказал: «Вряд ли вы победите. Скорее всего, Игры-2014 года получит Зальцбург, у них почти всё готово. Пусть эта заявка станет для вас тренировкой, а вот через четыре года появятся шансы». Мы, конечно, поникли, понимая, что Самаранч говорит правильно и по делу. Поэтому решили просто идти шаг за шагом. Для начала – попасть из расширенного списка заявителей в шорт-лист кандидатов. Хотя бы не проиграть соседям — Алма-Ате и Боржоми. Хотя и это было непросто – мы до конца шли в неофициальных рейтингах далеко не на первых местах. Получилось. Уф, выдохнули, пошли дальше.



Думаю, нам просто поверили. За два года мы сумели расположить к себе членов МОК, которые, собственно говоря, и нажимали кнопки во время голосования. Сколько же мы с Чернышенко провели встреч, сколько налетали по всему миру, скольким людям пожимали руки! Глупо было конкурировать с Зальцбургом в плане инфраструктуры и опыта проведения соревнований. Мы сделали ставку на человеческие отношения. Мы рассказывали о своей мечте, предлагали дружбу и просили о помощи. Кое с кем я поддерживаю добрые отношения до сих пор – можно сказать, дружим семьями.

Наша заявка и победа продемонстрировали всему миру, как можно совершить чудо, если вся страна объединится вокруг какой-то идеи. Олимпиада в Сочи, на мой взгляд, была однозначно одной из лучших в истории зимних Игр по всем параметрам. Многие члены МОК, главы международных федераций открыто это говорят и сейчас. Конечно же, печальная ситуация с допинговым скандалом повлияла на общую оценку Игр. Но точка ещё не поставлена, идёт расследование. Дождёмся результатов», — рассказала Аникина.

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