Каспаров возобновит карьеру после 12-летнего перерыва

13-й чемпион мира россиянин Гарри Каспаров сыграет на турнире по быстрым шахматам и блицу в рамках этапа Гран-тура по шахматам в Сент-Луисе (США). 54-летний гроссмейстер, который удерживал звание чемпиона мира с 1985 по 1993 год, получил специальное приглашение от организаторов.

«Очень волнительно возвращаться в спорт спустя 12 лет. Я не думал, что это произойдёт спустя такое долгое время. Для меня честь возобновить карьеру именно в Сент-Луисе. Я очень рад, что это произойдёт именно здесь», — приводит слова Каспарова официальный сайт турнира.

Каспаров завершил карьеру в 2005 году и с тех пор в официальных соревнованиях не выступал.