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В Казани прошла пресс-конференция, посвящённая началу Всероссийских пляжных игр

7 июля 2017, пятница. 01:00. Другие

В Казани в пятницу, 7 июля, стартуют III Всероссийские пляжные игры, в программе которых значится 13 видов спорта. Соревнования пройдут с 7 по 16 июля на двух спортивных соревновательных объектах. В Играх будет задействовано 11 спортивных площадок.

Генеральный директор Всероссийской ассоциации пляжных видов спорта Илья Володарский на пресс-конференции перед стартом Игр поблагодарил организаторов соревнований в Казани и вспомнил, что 6 июля для столицы Татарстана и всего российского спорта – памятная дата.

«Хотел бы поблагодарить за гостеприимство и усилия, которые предприняла Республика Татарстан. Ровно 4 года назад здесь, в Казани, стартовала Всемирная летняя Универсиада, где также в большом объёме присутствовали пляжные виды спорта. После окончания игр было проведено совещание под руководством министра спорта Российской Федерации, на котором приняли решение о создании Ассоциации пляжных видов спорта. Хотелось бы поздравить Казань с годовщиной Универсиады и годовщиной создания ассоциации, решение о котором было принято в стенах Дворца водных видов спорта», — цитирует Володарского официальный сайт Всероссийской ассоциации пляжных видов спорта.

Генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров отметил, что проведение Универсиады в Казани стало большим шагом в развитии спорта в Татарстане, а также пожелал участникам предстоящих Игр хорошей погоды.

«Все мы помним эту дату – день старта большого спортивного праздника, который Казань и вся Россия провели очень успешно. Это мероприятие дало толчок многим другим крупным соревнованиям. Спасибо за высокую оценку города. Будем надеяться, что дождь закончится и пляжные Игры пройдут при хорошей погоде, а участники покажут своё мастерство. Ждём на трибунах любителей пляжных видов спорта!» — сказал глава Дирекции.

Напомним, на территории Дворца водных видов спорта пройдут соревнования по пляжному волейболу, футболу, регби, гандболу, бадминтону и летающему диску. На площадке, находящейся на набережной реки Казанка, пройдут соревнования по баскетболу 3 на 3, который был включён в Олимпийские игры — 2020, современному пятиборью, чирлидингу, масс- рестлингу, тайскому боксу, бодибилдингу и воркауту. Планируется, что в Казань приедут 1200 спортсменов из 63 регионов России. Будет разыграно 279 комплектов медалей.

Организаторами III Игр в Казани выступили Министерство спорта России, Министерство по делам молодёжи и спорта Республики Татарстан, Всероссийская ассоциация пляжных видов спорта, АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», а также общероссийские спортивные федерации по видам спорта Игр.

Источник: Всероссийская ассоциация пляжных видов спорта Сообщить об ошибке
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7 июля 2017, пятница
01:00 В Казани прошла пресс-конференция, посвящённая началу Всероссийских пляжных игр
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