Свидлер и Непомнящий одержали победы в 4-м туре этапа Гран-при ФИДЕ в Женеве

В четвертом туре третьего этапа Гран-при ФИДЕ, который проходит в Женеве (Швейцария), победы одержали два российских гроссмейстера. Петр Свидлер взял верх над англичанином Майклом Адамсом, а Ян Непомнящий оказался сильнее китаянки Хоу Ифань. Также первую победу на этапе в Женеве одержал Салем Салех из ОАЭ, одолевший венгра Рихарда Раппорта. Остальные партии завершились вничью.

Лидерство в турнирной таблице сохранил Теймур Раджабов из Азербайджана. Среди его ближайших преследователей сразу два россиянина -Александр Грищук и Свидлер.

Результаты партий четвертого тура

Петр Свидлер (Россия) — Майкл Адамс (Англия) – 1:0.

Ян Непомнящий (Россия) – Хоу Ифань (Китай) – 1:0.

Салем Салех (ОАЭ) – Рихард Раппорт (Венгрия) – 1:0.

Теймур Раджабов (Азербайджан) – Пентала Харикришна (Индия) — 0,5:0,5.

Левон Аронян (Армения) – Александр Грищук (Россия) — 0,5:0,5.

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Павел Эльянов (Украина) — 0,5:0,5.

Борис Гельфанд (Израиль) – Аниш Гири (Голландия) — 0,5:0,5.

Ли Чао (Китай) – Дмитрий Яковенко (Россия) — 0,5:0,5.

Александр Рязанцев (Россия) – Эрнесто Инаркиев (Россия) — 0,5:0,5.

Турнирное положение после четырёх туров

1. Раджабов – 3.

2-7. Грищук, Свидлер, Мамедьяров, Аронян, Эльянов, Харикришна – по 2,5.

8-13. Адамс, Гири, Яковенко, Непомнящий, Гельфанд, Ли Чао – по 2.

14-16. Инаркиев, Рязанцев, Салех – по 1,5.

17. Хоу Ифань – 1.

18. Раппорт – 0,5.