«ЛакиТуристо» выиграл золото во флаинг-диске на Всероссийских пляжных играх

9 июля на III Всероссийских пляжных играх в Казани продолжились матчи турнира по пляжному футболу среди мужских и женских команд, а также были разыграны медали в соревнованиях по летающему диску.

Пляжный футбол. Мужчины

ЦСКА – Строгино – 3:2.

ЭЛМОНТ – «Кристалл» — 3:6.

«Крылья Советов» — «Локомотив» — 2:6.

«Спартак» — «Дельта» — 5:2.

Пляжный футбол. Женщины

МИРАС – Драйв 32 – 2:7.

ДЮСШ Вахитовского района – Сборная Нижегородской области – 2:5.

НЕВА – «Алтай» — 8:1.

«Звезда» — «Альфа 09» — 3:4.

Победу в соревнованиях по летающему диску (флаинг-диск) одержал коллектив из Санкт-Петербурга «ЛакиТуристо», серебро досталось «Кобрам» из Москвы, бронза — команде «РиалФайв» из Дзержинска. В номинации «Дух игры» приз достался команде «Микст» (Москва), MVP турнира стали Никита Проскуряков и Елизавета Воронкова.