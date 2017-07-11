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Фотообзор португальского этапа Red Bull Cliff Diving 2017

11 июля 2017, вторник. 13:22. Другие

В Сан-Мигеле (Португалия) прошёл второй этап Мировой серии по клифф-дайвингу — Red Bull Cliff Diving 2017. Победитель серии 2013 года россиянин Артём Сильченко занял 12-е место. Победу одержал колумбиец Орландо Дюке. Вторым стал представитель США Стивен Лобю.

В женских соревнованиях лучшей стала мексиканка Адриана Хименес. Второй результат продемонстрировала представительница Австралии Хелена Мертен. Тройку призёров замкнула Анна Бадер из Германии.

Предлагаем вашему вниманию фотообзор прошедшего этапа.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Артём Сильченко Фото
Новости. Другие
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