Фотообзор португальского этапа Red Bull Cliff Diving 2017

В Сан-Мигеле (Португалия) прошёл второй этап Мировой серии по клифф-дайвингу — Red Bull Cliff Diving 2017. Победитель серии 2013 года россиянин Артём Сильченко занял 12-е место. Победу одержал колумбиец Орландо Дюке. Вторым стал представитель США Стивен Лобю.

В женских соревнованиях лучшей стала мексиканка Адриана Хименес. Второй результат продемонстрировала представительница Австралии Хелена Мертен. Тройку призёров замкнула Анна Бадер из Германии.

Предлагаем вашему вниманию фотообзор прошедшего этапа.