Тедеев: к сожалению, тяжёлый вес — наше слабое место в вольной борьбе

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев оценил выступление подопечных на международном турнире в Польше — мемориале Циолковского. Алан Гогаев (до 65 кг) и Владислав Валиев (до 86 кг) завоевали золотые медали, а Магомедхабиб Кадимагомедов (до 70 кг) и Анзор Хизриев (до 125 кг) — серебряные.

«На турнир в Польшу мы отправили только тех спортсменов, кто нуждался в проверке и кому нужна соревновательная практика на международной арене. Планировалось, что выступит в Варшаве и наш олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, недавно поменявший весовую категорию, однако он к турниру оказался не готов. Было принято решение дать Рашиду выздороветь и потихоньку набирать форму к чемпионату мира, чтобы не было форс-мажора.

К сожалению, тяжёлый вес — наше слабое место. Анзор Хизриев отборолся в Польше неплохо. Кто у нас есть, кроме него, в данный момент? Посмотрим, что будет дальше, будем смотреть на сборах… Исходя из того, кто в какой спортивной форме будет на последнем сборе, будем принимать решение.

Магомедхабиб в первой схватке повредил голеностоп, и с этой травмой он отборолся неплохо, но стал вторым. Алан Гогаев и Владислав Валиев отборолись чётко, грамотно, без ошибок, показали стабильную борьбу.

Состав на чемпионат мира объявим после контрольных схваток на последнем сборе, в августе в Сочи», — цитирует Тедеева официальный сайт ФСБР.