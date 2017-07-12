Грищук, Раджабов и Харикришна лидируют на этапе Гран-при ФИДЕ в Женеве

Сразу пять партий шестого тура третьего этапа Гран-при ФИДЕ, который проходит в Женеве (Швейцария), завершились победой одного из шахматистов. Россиянин Ян Непомнящий обыграл соотечественника Эрнесто Инаркиева, Александр Рязанцев взял верх над венгром Рихардом Раппортом. Также победы одержали индиец Пентала Харикришна и представители Китая Ли Чао и Хоу Ифань.

Лидеры этапа россиянин Александр Грищук и Теймур Раджабов из Азербайджана сыграли вничью, в результате чего в турнирной таблице установилось троевластие. Четыре очка после шести туров также набрал Харикришна.

6-й тур

Александр Грищук (Россия) – Теймур Раджабов (Азербайджан) — 0,5:0,5.

Левон Аронян (Армения) – Пентала Харикришна (Индия) — 0:1.

Петр Свидлер (Россия) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 0,5:0,5.

Дмитрий Яковенко (Россия) – Аниш Гири (Нидерланды) — 0,5:0,5.

Ян Непомнящий (Россия) – Эрнесто Инаркиев (Россия) — 1:0.

Ли Чао (Китай) – Павел Эльянов (Украина) — 1:0.

Борис Гельфанд (Израиль) – Майкл Адамс (Англия) — 0,5:0,5.

Рихард Раппорт (Венгрия) – Александр Рязанцев (Россия) 0:1

Салем Салех (ОАЭ) – Хоу Ифань (Китай) — 0:1.

Турнирное положение после шести туров

1-3. Грищук, Раджабов, Харикришна – по 4 очка.

4-7. Свидлер, Непомнящий, Мамедьяров, Ли Ча – по 3,5.

8-13. Яковенко, Рязанцев, Аронян, Гири, Адамс, Гельфанд – по 3.

14-15. Эльянов, Инаркиев — по 2,5.

16. Хоу Ифань – 2.

17-18. Салех, Раппорт – 1,5.