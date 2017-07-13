Кокшаров: в сборную будут приглашены все игроки: как живые, так и мёртвые

Новый главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров прокомментировал своё назначение. Он сменил на этом посту Дмитрия Торгованова.



«Было обсуждение того, кого назначить. Я совсем недавно узнал, что выдвинута моя кандидатура и о том, что я назначен. Я даже не успел соответственно одеться на заседание исполкома. Только с самолёта. Приятно, что моя кандидатура была выбрана единогласно. Это мне даёт уверенность в том, что мы работаем в одной команде. Люди настроены помогать.

Сейчас тяжело говорить о каких-то изменениях в команде, в связи с тем что мы не попали на чемпионат Европы. Теперь мы должны пройти предквалификационный этап, занять первое место, а потом и квалификацию на чемпионат мира. На чемпионате мира будем решать задачи по попаданию в квалификацию на Олимпиаду и на саму Олимпиаду.

Будут приглашены все игроки: как живые, так и мёртвые. Будет просмотр, будет анализ, будет комплектоваться состав. Не думаю, что будут проблемы со взаимопониманием между мной и игроками. С некоторыми игроками я играл ещё в своё время, некоторых тренировал. Все меня знают. И я всех знаю вплоть до характеров", — сказал Кокшаров в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.