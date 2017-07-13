Великая: решения смелые, желаем нашему экипировщику удачи

Олимпийская чемпионка 2016 года в командном первенстве, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в личном первенстве российская фехтовальщица Софья Великая оценила экипировку сборной России на европейский юношеский фестиваль в Венгрии. Официальным экипировщиком ОКР является компания ZASPORT.

«Решения смелые, желаем нашему экипировщику удачи. Комиссия спортсменов активно участвовала в разработке формы. Нас много спрашивали, советовались и учитывали наше мнение. Это очень важно. То, что мы сегодня увидели, нам очень нравится. Идея с чемоданами понравилась всем", — передаёт слова Великой корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

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