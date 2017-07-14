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Борцы Сурков, Власов и Абачараев лидируют в рейтинге UWW

14 июля 2017, пятница. 12:59. Другие

Объединённый мир борьбы обновил рейтинг в греко-римской борьбе. Трое россиян занимают первые места в своих весовых категориях — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Роман Власов (до 75 кг), чемпион мира Рамазан Абачараев (до 80 кг) и чемпион Европы Артём Сурков (до 66 кг).

Греко-римская борьба. Мировой рейтинг Объединённого мира борьбы
До 66 кг
1. Артём Сурков (Россия).
2. Давор Штефанек (Сербия).
3. Сослан Дауров (Беларусь).

До 75 кг
1. Роман Власов (Россия).
2. Марк Мадсен (Дания).
3. Кьон Ву Ким (Южная Корея).

До 80 кг
1. Рамазан Абачараев (Россия).
2. Зураби Датунашвили (Грузия).
3. Аслан Атем (Турция).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Роман Власов
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