Колесниченко: хотелось бы, чтобы в финале оценки у нас были повыше

Олимпийская чемпионка 2016 года российская синхронистка Светлана Колесниченко, пробившаяся в финал чемпионата мира в Будапеште в технической сольной программе с первым результатом, оценила своё выступление и организацию соревнований.

«На данный момент я выполнила всё, что было запланировано перед стартом. Это такая ответственность — выступать соло после Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной. Хотелось бы выразить особую благодарность моему тренеру Татьяне Евгеньевне Данченко за подготовку новой программы. Она работала со мной с утра до ночи, терпела. Мы совместно решили, что техническая программа будет положена на классическую музыку и этим сильно отличаться от произвольной, где я выступаю в образе амазонки.

Я не ожидала, что так тяжело будет тренироваться в открытом бассейне. К счастью, когда вышла на старт, всё было нормально. Просто в Будапеште сегодня прохладнее, поэтому комфортнее было выступать. Бассейн хороший, вид прекрасный, атмосфера супер. Условия для спортсменов созданы великолепные. Отель в 10 минутах езды от арены. Но мы весь день проводим в бассейне, даже обедаем тут, не успеваем съездить в гостиницу покушать.

Главной соперницей считаю испанку Ону Карбонель. Конечно, хотелось бы, чтобы в финале оценки у нас были повыше. Надеюсь, завтра судьи будут не так сдержанны», — цитирует Колесниченко «Весь спорт».