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«Летающие» лыжники из Польши выиграли этап летнего Гран-при, россияне — 11-е

14 июля 2017, пятница. 23:10. Другие

Мужская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина (Алексей Ромашов, Роман Трофимов, Михаил Максимочкин, Михаил Назаров) заняла 11-е место из 13 участвовавших команд на первом этапе летнего Гран-при в Висле (Польша). Россияне в первом раунде соревнований набрали 381,4 балла и не смогли пробиться во второй этап соревнований.

Победу в командном турнире одержали поляки, опередив на 12,2 балла норвежцев. Третьими были немцы.

15 июля пройдут индивидуальные соревнования в рамках Гран-при.

Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Гран-при. Первый этап. Висла, Польша
Команды

1. Польша – 994,7.
2. Норвегия – 982,5.
3. Германия – 951,9…
11. Россия – 381,4.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Михаил Максимочкин
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