USADA оправдало олимпийского чемпиона, объяснившего наличие допинга поцелуем

Американское антидопинговое агентство оправдало олимпийского чемпиона Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в эстафете 4 х 400 метров американца Гила Робертса по делу об употреблении допинга, сообщает BBC.

В марте 2017 года в крови 28-летнего спортсмена был обнаружен запрещённый препарат пробенецид. Робертс объяснил, что вещество попало в его организм в результате поцелуя со своей подругой Алекс Салазар, которая начала принимать препарат, содержащий пробенецид, по рецепту врача за несколько недель до сдачи бегуном допинг-пробы.