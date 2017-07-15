Абросимов — четвёртый в плавании в открытой воде на 5 км на ЧМ в Будапеште

Россиянин Кирилл Абросимов стал четвёртым в плавании в открытой воде на дистанции 5 км на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Победил француз Марк-Антуан Оливье, серебро завоевал итальянец Марио Санзулло, а замкнул тройку призёров британец Тимоти Шаттлворт.

Плавание в открытой воде. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Мужчины. 5 км

1. Марк-Антуан Оливье (Франция) – 54.31,4.

2. Марио Санзулло (Италия) – 54.32,1.

3. Тимоти Шаттлворт (Великобритания) – 54.42,1.

4. Кирилл Абросимов (Россия) – 54.45,9.