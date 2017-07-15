Захаров и Кузнецов вышли в финал ЧМ в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина

Россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров показали второй результат в квалификации соревнований по синхронным прыжкам с трёхметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Евгений и Илья набрали 436,86 балла, уступив китайцам Цао Юань и Си Сии 1,98 балла. Третьими в предварительных соревнованиях стали американцы Сэм Дорман/Майк Хиксон (410,10).

Медали в этом виде программы будут разыграны сегодня, 15 июля. Финальные соревнования начнутся в 19:30 по московскому времени.