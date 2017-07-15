Тимошинина и Минибаев — четвёртые в прыжках в воду с вышки в миксте на ЧМ

Россияне Юлия Тимошинина и Виктор Минибаев заняли четвёртое место в смешанных синхронных прыжках с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Золотые награды завоевали китайцы Рен Цян и Лян Цзюнцзи. Вторыми стали британцы Ло Тулсон и Мэтью Ли, а замкнули тройку призёров Ми Рае Ким и И Мьон Хьон из КНДР.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Прыжки в воду. Микст. Вышка

1. Рен Цян/Лян Цзюнцзи (Китай) – 352,98.

2. Ло Тулсон/Мэтью Ли (Великобритания) – 323,28.

3. Ми Рае Ким/И Мьон Хьон (КНДР) – 318,12.

4. Юлия Тимошинина/Виктор Минибаев (Россия) – 310,08.