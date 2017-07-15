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Тимошинина и Минибаев — четвёртые в прыжках в воду с вышки в миксте на ЧМ

15 июля 2017, суббота. 15:52. Другие

Россияне Юлия Тимошинина и Виктор Минибаев заняли четвёртое место в смешанных синхронных прыжках с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Золотые награды завоевали китайцы Рен Цян и Лян Цзюнцзи. Вторыми стали британцы Ло Тулсон и Мэтью Ли, а замкнули тройку призёров Ми Рае Ким и И Мьон Хьон из КНДР.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Прыжки в воду. Микст. Вышка

1. Рен Цян/Лян Цзюнцзи (Китай) – 352,98.
2. Ло Тулсон/Мэтью Ли (Великобритания) – 323,28.
3. Ми Рае Ким/И Мьон Хьон (КНДР) – 318,12.
4. Юлия Тимошинина/Виктор Минибаев (Россия) – 310,08.

ЧМ-2017. Микст. Синхронные прыжки. Вышка 10 м. Финал
15 июля 2017 года, суббота. 14:00 МСК
1 Китай 352.98
2 Великобритания 323.28
3 КНДР 318.12
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Виктор Минибаев
Новости. Другие
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