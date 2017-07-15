Ромашина: нужно возвращаться, чтобы взять золото уже в артистическом плавании

Пятикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира в синхронном плавании Светлана Ромашина, которая находится на 23-й неделе беременности, может, как и Наталья Ищенко, вернуться в спорт после рождения ребёнка.

«Чувствую, что есть силы — моральные и физические. После Рио-де-Жанейро я понимала, что ещё не наплавалась. Но у нас с мужем была договорённость, что после Олимпиады я ухожу в семью, а дальше посмотрим, как будут складываться обстоятельства.

А ещё получается, что нужно возвращаться в спорт, чтобы выиграть золото уже в артистическом плавании. Вчера разговаривала с членом бюро FINA Владимиром Сальниковым. Возможно, что артистическое плавание будет на Олимпиаде, а на ЧМ оно останется синхронным. На самом деле для меня такое разделение не очень понятно. Соло ещё можно назвать артистическим плаванием, хотя там идёт синхрон с музыкой. Однако в дуэте и в группе синхронность оценивается в первую очередь. Лично мое мнение, что наш вид спорта — это синхронное плавание. Это наш бренд. Только по нему нас и узнают», — приводит слова Ромашиной «Российская газета».