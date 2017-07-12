Пятикратная олимпийская чемпионка Ромашина пропускает ЧМ из-за беременности

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина отправится со сборной России на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдёт в Будапеште с 14 по 30 июля, в качестве помощника тренера, потому что ждёт ребенка.

«Первый мой чемпионат мира не в роли спортсменки. И на это есть особая причина #23неделибеременности #скоромама #ябеременная », — написала Ромашина в своей странице в «Инстаграме».

Ромашина выигрывала Олимпийские игры в дуэте и в группе, а также 18 раз становилась чемпионкой мира в группе, комбинации, дуэте и соло.

Фото доступно в «Инстаграме»