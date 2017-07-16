Каноисты Коваленко/Штыль — чемпионы Европы, байдарочники Ляпунов/Дьяченко — 2-е

Россияне Александр Коваленко и Иван Штыль победили в заезде каноэ-двоек на дистанции 200 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Пловдиве. Кирилл Ляпунов и Александр Дьяченко стали вторыми на аналогичной дистанции среди байдарочников.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы. Пловдив, Болгария



Мужчины

Байдарка-двойка. 200 м

1. Марк Балашка/Балаш Биркаш (Венгрия) – 30,740.

2. Кирилл Ляпунов/Александр Дьяченко (Россия) – 31,200.

3. Рональд Раухе/Макс Лемке (Германия) – 31,365.



Каноэ-двойка. 200 м

1. Александр Коваленко/Иван Штыль (Россия) – 35,627.

2. Андрей Богданович/Денис Махлай (Беларусь) – 36,137.

3. Джонатан Хажду/Адам Фекет (Венгрия) – 36,330.



Женщины

Байдарка-двойка. 200 м

1. Мария Кичасова/Анастасия Горлова (Украина) – 36,527.

2. Жоана Васконселос/Франсиска Лайа (Португалия) – 36,777.

3. Доминика Влодарчик/Катерина Колодзийчик (Польша) – 37,117.