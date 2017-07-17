Прокофьева: на ОИ всё сжимается внутри, а на ЧМ мы знаем, как себя вести

Российская ватерполистка Екатерина Прокофьева, завоевавшая бронзу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, прокомментировала победу над командой Греции на чемпионате мира в Будапеште со счётом 9:7.

«Для команды это хороший эмоциональный подъём — начинать чемпионат с победы. Планируем и дальше продолжать в том же духе. Мы не в первый раз сталкиваемся с гречанками, знаем, как с ними играть, — если спокойно подходить к делу и не допускать каких-то нелепых ошибок, то всё складывается хорошо. В то же время не стоит недооценивать сборную Греции. Это опытная команда с сильными игроками. К тому же её снова возглавил сильный специалист, уже успешно работавший с командой. Поэтому сегодня мы ждали какого-то сюрприза. Слава богу, нам удалось найти ключики, чтобы нейтрализовать определённых игроков соперника.

Звание бронзовых призёров Олимпийских игр? Всё это в прошлом. Надо начинать с нуля, не оглядываться назад и снова доказывать свою силу. Конечно, выступления на Олимпийских играх и чемпионате мира эмоционально отличаются. Если на Олимпиаде всё сжимается внутри с первой игры, то здесь мы чувствуем себя увереннее, знаем, как себя вести. В психологическом плане спокойно подходим к матчам, и это правильно. Немного тяжело молодым игрокам, для которых этот чемпионат мира первый. Мы понимаем, как им непросто и опекаем их. Всё идёт от головы. Физически девочки очень хорошо подготовлены: они молодые, сильные. А вот с настроем нужно поработать. Но они стараются, и, думаю, покажут неплохой результат», — цитирует Прокофьеву «Весь спорт».