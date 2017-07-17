Каланча: я очень расстроена, но это поражение придаст нам мотивации

Российская синхронистка Михаэла Каланча, завоевавшая серебро чемпионата мира — 2017 в технической программе в миксте с Александром Мальцевым, оценила их выступление в Будапеште.

«Мы сделали всё, что могли, – выступили лучше, чем в предварительных соревнованиях. Наш тренер Гана Владимировна Максимова это отметила. Конечно, я очень расстроена. Но это поражение придаст нам мотивации, мы сделаем всё возможное, чтобы в произвольной программе выиграть.

Это первая медаль, но я очень разочарована. После победы в 2016 году на чемпионате Европы в Лондоне в Будапешт мы привезли две новые программы, хотелось занять первое место на чемпионате мира», — цитирует Каланчу «Весь спорт».