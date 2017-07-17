Минибаев и Бондарь вышли в финал ЧМ в синхронных прыжках в воду с вышки

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь вышли в финал соревнований в синхронных прыжках в воду с вышки с четвёртым результатом – 415,02 балла.

Лучшими в квалификации стали китайцы Чен Айшен и Янь Хао (466,44), вторыми – британцы Томас Дэли и Даниэль Гудфеллоу (433,14), третьими – украинцы Максим Долгов и Александр Горшковозов (419,01).

Чемпионат мира по водным видам спорта в столице Венгрии завершится 30 июля. Всего будут разыграны 75 комплектов медалей.