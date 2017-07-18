Российские синхронистки победили в технической программе на чемпионате мира

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в технической программе групп. Серебро завоевали китаянки, бронзу – японки.
Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт. Синхронное плавание
Команды. Техническая программа
1. Россия (Анастасия Архиповская, Анастасия Баяндина, Дарья Баяндина, Дарина Валитова, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Варвара Субботина, Влада Чигирева, Мария Шурочкина) – 96,0109.
2. Китай – 94,2165.
3. Япония – 93,1590.