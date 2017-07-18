Синхронистка Чигирёва: мы каждый раз волнуемся, что что-то может пойти не так

Российская синхронистка Влада Чигирёва поделилась эмоциями после победы на чемпионате мира в Будапеште в технической программе среди групп с результатом 96,0109 балла. Серебро завоевали китаянки, бронзу – японки.

«Каждое выступление для нас является волнительным, а сегодня свои коррективы ещё внесла и солнечная погода, было очень жарко. Но жарко было и от поддержки наших болельщиков. Мы выходим на старт без уверенности в своей победе, для нас главное — бороться с самим собой. Каждый раз мы волнуемся, что что-то может пойти не так, но мы отработали на максимуме, поэтому получили такие оценки», — цитирует Чигирёву ТАСС.