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Синхронистка Чигирёва: мы каждый раз волнуемся, что что-то может пойти не так

18 июля 2017, вторник. 15:27. Другие

Российская синхронистка Влада Чигирёва поделилась эмоциями после победы на чемпионате мира в Будапеште в технической программе среди групп с результатом 96,0109 балла. Серебро завоевали китаянки, бронзу – японки.

«Каждое выступление для нас является волнительным, а сегодня свои коррективы ещё внесла и солнечная погода, было очень жарко. Но жарко было и от поддержки наших болельщиков. Мы выходим на старт без уверенности в своей победе, для нас главное — бороться с самим собой. Каждый раз мы волнуемся, что что-то может пойти не так, но мы отработали на максимуме, поэтому получили такие оценки», — цитирует Чигирёву ТАСС.

Российские синхронистки победили в технической программе на чемпионате мира
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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18 июля 2017, вторник
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