Клишина стала второй в прыжках в длину на турнире в Беллинцоне

Россиянка Дарья Клишина заняла второе место в прыжках в длину на международном турнире в Беллинцоне (Швейцария). Дарья, выступавшая под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, уступила только американке Бриттни Риз. Замкнула тройку призёров немка Могенара Состене.

Эти соревнования для Клишиной стали последними перед чемпионатом мира в Лондоне.

Лёгкая атлетика. Международный турнир. Беллинцона, Швейцария

Женщины. Прыжки в длину

1. Бриттни Риз (США) — 6,64 м.

2. Дарья Клишина (Россия) — 6,62 м.

3. Могенара Состене (Германия) — 6,60 м.