Смердова победила в ходьбе на 10 км на юниорском ЧЕ в Гроссето

Россиянка Яна Смердова стала победительницей соревнований по спортивной ходьбе на 10 километров на чемпионате Европы по лёгкой атлетике среди спортсменов не старше 20 лет в Гроссето (Италия). Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, стала лучшей с результатом 47.19,69.

Второе место заняла представительница Германии Тереза Цурек (48.33,20). Третий результат продемонстрировала Мериэм Бекмез из Турции (48.33,88).

В конце мая Смердова победила на Кубке Европы по спортивной ходьбе в Чехии.

Юниорский чемпионат Европы по лёгкой атлетике в Гроссето завершится 23 июля.