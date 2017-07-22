Белорусская легкоатлетка покинула пьедестал юниорского ЧЕ из-за ошибки с гимном

Победительница юниорского чемпионата Европы по лёгкой атлетике в тройном прыжке белоруска Виолетта Скворцова досрочно покинула пьедестал из-за ошибки организаторов, включивший во время церемонии награждения гимн другой страны, сообщает официальный сайт Белорусской федерации лёгкой атлетики. Официальные лица попросили спортсменку вернуться на пьедестал и даже пригрозили ей дисквалификацией, однако Виолетта наотрез отказалась продолжать церемонию.



В итоге организаторы принесли извинения белорусской делегации и приняли решение о проведении повторной церемонии награждения, которая пройдёт сегодня, 22 июля.