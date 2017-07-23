Рапирист Жеребченко — чемпион мира по фехтованию

Россиянин Дмитрий Жеребченко победил в личном турнире рапиристов на чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге (Германия). В финале он оказался сильнее японца Тасии Саито — 15:12. Бронзовые медали — у японца Такаиро Сикине и итальянца Даниэле Гароццо.



Ранее Жеребченко победил россиянина Алексея Черемисинова (15:11), американца Александра Массиаласа (15:8) и Такаиро Сикине (15:12).



Фехтование. Чемпионат мира. Лейпциг, Германия

Мужчины. Рапира. Личное первенство.

1. Дмитрий Жеребченко (Россия).

2. Тосия Саито (Япония).

3. Даниэле Гароццо (Италия) и Такаиро Сикине (Япония).