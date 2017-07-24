Мужская сборная России по водному поло вышла в четвертьфинал ЧМ, победив Испанию

В 10-й день чемпионата мира по водным видам спорта, проходящего в Будапеште (Венгрия), мужская сборная России по водному поло вышла в четвертьфинал, одержав победу над командой Испании со счётом 11:10 (3:2, 4:2, 3:3, 1:3). Следующий матч россияне проведут в среду, 26 июля, и сразятся за путёвку в полуфинал с венграми.



Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Водное поло. Мужчины. 1/8 финала.

Россия – Испания – 11:10 (3:2, 4:2, 3:3, 1:3).

Австралия – Бразилия – 8:3.

Италия – Казахстан – 12:7.

Греция – Япония – 14:4.