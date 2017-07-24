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Фелпс проиграл белой акуле в заплыве на 100 метров

24 июля 2017, понедельник. 08:12. Другие

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс проиграл белой акуле в заплыве на 100 метров, сообщает Herald Sun. Импровизированное соревнование состоялось в рамках одной из телевизионных передач.

Фелпс был одет в специальный гидрокостюм с монофином (подобие моноласты, крепящейся сразу к обеим ногам). В итоге 32-летний американец преодолел дистанцию за 38,1 секунды. Заплыв акулы был имитирован с помощью компьютерной модели в заливе Моссел в ЮАР, и она показала время 36,1 секунды.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Фелпс: у меня практически нет шансов в заплыве с акулой
Источник: Herald Sun Сообщить об ошибке
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Теги
Майкл Фелпс
Новости. Другие
24 июля 2017, понедельник
08:12 Фелпс проиграл белой акуле в заплыве на 100 метров
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