23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс проиграл белой акуле в заплыве на 100 метров, сообщает Herald Sun. Импровизированное соревнование состоялось в рамках одной из телевизионных передач.

Фелпс был одет в специальный гидрокостюм с монофином (подобие моноласты, крепящейся сразу к обеим ногам). В итоге 32-летний американец преодолел дистанцию за 38,1 секунды. Заплыв акулы был имитирован с помощью компьютерной модели в заливе Моссел в ЮАР, и она показала время 36,1 секунды.

Видео можно посмотреть в YouTube.