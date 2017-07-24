Мамедов: в сборной РФ по фехтованию одни лидеры ушли, другие взяли бремя на себя

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов прокомментировал победы рапириста Дмитрия Жеребченко и шпажистки Татьяны Гудковой на чемпионате мира в Лейпциге.

«В мужской рапире день начали хорошо, все прошли первые два раунда, а потом, к сожалению, Алексей Черемисинов встретился с Жеребченко и дальше пошёл Дима. Конечно, и то, что произошло с Тимуром Сафиным, когда ему отменили три укола в один фонарь из-за существования правила, которое вскоре отменят, но из-за которого мы пострадали. В этой ситуации роль лидера взял на себя Жеребченко, который смог дойти до финала и победить в нём. Огромная радость за Диму и мужскую рапиру в целом.

В женской шпаге на ранней стадии Таня Гудкова встретилась с Виолеттой Колобовой, где Виолетта была фаворитом, но уступила своей подруге. Таня также смогла стать лидером, дойти до решающего поединка и выиграть там. Самое главное, когда выбиваешь своего соотечественника с турнира, бывает, что в следующем поединке проявляешь безволие и проигрываешь, это неприемлемо. Очень важно, что сегодня произошла взаимозаменяемость, одни лидеры ушли, другие взяли это бремя на себя", — цитирует Мамедова ТАСС.