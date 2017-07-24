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Калинин победил на этапе Кубка Европы по дзюдо в Минске

24 июля 2017, понедельник. 16:07. Другие

В Минске (Беларусь) состоялся этап открытого Кубка Европы по дзюдо. Россияне завоевали шесть медалей – одно золото, одно серебро и четыре бронзы.

Победу одержал Денис Калинин (до 81 кг), вторым стал Олег Бабгоев (до 73 кг). Бронзовыми призёрами стали Арам Григорян (до 66 кг), Никита Дибрин (свыше 100 кг), Наталья Комова (до 48 кг) и Анастасия Конкина (до 57 кг).

Неделей ранее россияне заняли 13 призовых мест на этапе Кубка Европы в Саарбрюкене (Германия) — два первых, четыре вторых и семь третьих.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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24 июля 2017, понедельник
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