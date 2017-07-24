Рапиристки РФ завоевали бронзу ЧМ в командном турнире

Женская сборная России по фехтованию на рапирах завоевала бронзовые медали в командном первенстве на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Лейпциге (Германия). Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова и Светлана Трипапина в поединке за третье место победили сборную Германии со счётом 45:29.

Финал в командном турнире рапиристок, в котором встретятся сборные США и Италии, пройдёт сегодня, 24 июля, позднее.

Российская команда саблистов (Камиль Ибрагимов, Алексей Якименко, Дмитрий Даниленко, Вениамин Решетников) в матче за седьмое место уступила французам – 39:45.