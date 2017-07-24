Чимрова стала седьмой в плавании на 100 м баттерфляем на ЧМ

В плавании на 100 м баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) победу, установив рекорд чемпионатов мира — 55,53 секунды, одержала шведка Сара Сьострём. Серебряным призёром стала австралийка Эмма Маккеон (56,18). Бронзовую медаль завоевала американка Келси Уоррелл (56,37).
Россиянка Светлана Чимрова финишировала в финальном заплыве седьмой (57,24).
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Плавание. Женщины. Баттерфляй. 100 м
1. Сара Сьострём (Швеция) – 55,53.
2. Эмма Маккеон (Австралия) – 56,18.
3. Келси Уоррелл (США) – 56,37…
7. Светлана Чимрова (Россия) – 57,24.