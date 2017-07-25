Российские шпажисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира в Германии

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах вышла в четвертьфинал командных соревнований на чемпионате мира в Лейпциге (Германия), победив сборную Израиля со счётом 45:36. В составе сборной России на дорожку выходили Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос.

За выход в полуфинал чемпионата мира россияне поспорят с командой Украины, которая оказалась сильнее соперников из Казахстана со счётом 45:32.

Ранее в четвертьфинал соревнований в Лейпциге пробилась женская сборная России по фехтованию на саблях.