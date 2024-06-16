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Плохотников выиграл золото в беге с препятствиями на 3000 м на Играх БРИКС

Плохотников выиграл золото в беге с препятствиями на 3000 м на Играх БРИКС
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Легкоатлет Константин Плохотников стал победителем в беге с препятствиями на 3000 м в рамках Игр стран БРИКС — 2024. Россиянин пробежал дистанцию за 8.30,73.

Второе место занял представитель Беларуси Дмитрий Иваненко с результатом 8.38,90. Бронзовую медаль завоевал ещё один россиянин — Никита Калганов— 8.43,20.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Игры стран БРИКС — 2024. Лёгкая атлетика, мужчины.

Бег с препятствиями на 3000 метров.

1. Константин Плохотников (Россия) — 8.30,73.
2. Дмитрий Иваненко (Беларусь) — 8.38,90.
3. Никита Калганов (Россия) — 8.43,20.

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