Россиянин Шмыков победил в прыжках с шестом на Играх БРИКС

Легкоатлет Михаил Шмыков стал победителем в прыжках с шестом в рамках Игр стран БРИКС — 2024. Его результат — 5,82 метра.

Второе место занял его соотечественник Александр Соловьёв с результатом 5,82. Бронзовую медаль завоевал представитель Беларуси Матвей Волков — 5,50.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Игры стран БРИКС — 2024. Лёгкая атлетика, мужчины.

Прыжки с шестом.

1. Михаил Шмыков (Россия) — 5,82.

2. Александр Соловьёв (Россия) — 5,82.

3. Матвей Волков (Беларусь) — 5,50.