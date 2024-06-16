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Константин Холмогоров стал серебряным призёром Игр БРИКС в беге на 800 метров

Российский бегун Константин Холмогоров стал серебряным призёром легкоатлетических соревнований в рамках Игр стран БРИКС — 2024. Россиянин пробежал дистанцию 800 метров за 1.49,12.

Первое место занял представитель Беларуси Дмитрий Савин с результатом 1.48,50. Бронзовую медаль завоевал Чохан Сомнат из Индии — 1.49,23.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Игры стран БРИКС — 2024. Лёгкая атлетика, мужчины.

Бег на 800 метров.

1. Дмитрий Савин (Беларусь) — 1.49,12.

2. Константин Холмогоров (Россия) — 1.48,50.

3. Чохан Сомнат (Индия) — 1.49,23.